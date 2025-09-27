Un grave incidente mortale si è verificato a Monzambano, in provincia di Mantova. La vittima è un uomo di 48 anni, residente a Cavriana, che poco prima delle 14 si trovava sotto il portico di un esercizio commerciale. Secondo una prima ricostruzione, un 84enne di Sommacampagna, alla guida di un Suv Audi bianco, durante una manovra di parcheggio avrebbe perso il controllo del mezzo. L’auto ha improvvisamente accelerato e ha colpito frontalmente il 48enne, schiacciandolo con violenza contro una colonna. L’impatto è stato fatale e l’uomo è deceduto sul colpo, nonostante i soccorsi siano arrivati in pochi minuti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mantova, l’elisoccorso partito da Verona e l’auto medica, ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. La scena ha destato grande sgomento tra i presenti, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

Indagini e accertamenti delle autorità

Le prime ipotesi investigative parlano di un errore umano: l’anziano automobilista avrebbe confuso i pedali, premendo accidentalmente l’acceleratore invece della frizione o del freno. La manovra errata ha trasformato il parcheggio in un drammatico incidente che è costato la vita all’uomo.

Gli agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale delle Colline Moreniche, supportati dai Carabinieri della Compagnia di Castiglione, hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze. Il Suv è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria, così come la salma, in attesa di ulteriori accertamenti.