La sera del 10 settembre, un uomo di 27 anni, di nazionalità marocchina e senza fissa dimora, ha aggredito la compagna 25enne su un treno regionale Bologna-Bolzano. La ragazza, incinta, è stata presa a schiaffi dal compagno, che poi le ha messo le mani al collo tentando di strangolarla. L’aggressione è poi proseguita nella stazione ferroviaria di Poggio Rusco, in provincia di Mantova, dove la coppia era scesa. Il capotreno e alcuni passeggeri hanno quindi allertato i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente ponendo fine alla brutale aggressione.

L’aggressione alla compagna incinta

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe iniziato a litigare pesantemente sul treno. L’uomo l’ha poi aggredita, proseguendo anche una volta scesi in stazione. La donna, residente in provincia di Treviso, è stata ascoltata dai carabinieri, mentre aveva ancora la maglietta strappata ed evidenti segni di percosse sul volto. Alle autorità ha raccontato di essere stata afferrata per il collo dal compagno che la voleva soffocare. È stata picchiata e schiaffeggiata una volta che gli aveva rivelato di essere rimasta incinta.

Dopo il racconto della ragazza, i carabinieri hanno eseguito alcuni accertamenti appurando che le violenze dell’uomo nei confronti della compagna andavano avanti da molto tempo. I carabinieri hanno poi rintracciato e arrestato il 27enne, che ora si trova nel carcere di Mantova. La ragazza, invece, dopo una notte trascorsa nell’ospedale di Borgo Mantovano, è tornata a casa dai genitori, ma presto verrà trasferita in una comunità protetta.