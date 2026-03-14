Due giovani fidanzati di Capaccio, lui di 29 anni e lei di 24, sono morti nella tarda serata di ieri in un drammatico incidente stradale avvenuto in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, lungo la costa cilentana del Salernitano. L’auto su cui viaggiavano, dopo lo scontro con un furgone, ha sfondato il guardrail ed è precipitata per circa duecento metri lungo una scarpata a picco sul mare, terminando la corsa tra gli scogli.

Secondo una prima ricostruzione, i due ragazzi si trovavano a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause ancora in fase di accertamento, il veicolo si è scontrato con un furgone Citroën Jumper. Dopo l’impatto la vettura avrebbe perso il controllo, superando la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo. Durante la caduta i due occupanti sarebbero stati sbalzati fuori dall’abitacolo.

L’auto, completamente distrutta e ferma a ridosso dell’acqua, è stata individuata da una motovedetta della Guardia Costiera di Agropoli impegnata nelle ricerche. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori di Napoli e le squadre Speleo Alpino Fluviali, supportate da un’autogru arrivata da Salerno. In volo sull’area anche un elicottero del servizio di elisoccorso.

Le operazioni di recupero sono state particolarmente complesse a causa dello strapiombo e del buio, che hanno reso impossibile raggiungere il veicolo via terra. I soccorritori hanno lavorato per ore tra mare e scogliera per individuare i corpi dei due giovani.

Il conducente del furgone è rimasto lievemente ferito ed è stato medicato sul posto dal personale del 118. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli. I due ragazzi stavano rientrando verso Agnone Cilento dopo aver trascorso la serata insieme. Sul luogo della tragedia si sono radunati familiari e residenti della zona; anche il fratello di una delle vittime ha partecipato alle ricerche in mare con un peschereccio.