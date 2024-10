Sciopero dei treni 12 e 13 ottobre: gli orari, le tratte garantite e come chiedere il rimborso

Nella giornata di sabato 12 ottobre, dalle ore 21 fino alle 21 di domenica 13 ottobre, è stato proclamato uno sciopero dal personale del Gruppo FS Italiane, indetto da alcune sigle sindacali autonome. Questo sciopero potrebbe causare cancellazioni totali o parziali dei treni Frecce, Intercity e del servizio regionale di Trenitalia, con un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria.

Cancellazioni e ritardi previsti

Gli effetti dello sciopero non si limiteranno al solo periodo di agitazione sindacale, ma potrebbero verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine previsto. In particolare, i viaggiatori potrebbero trovarsi ad affrontare ritardi e cancellazioni anche nelle ore precedenti e successive all’agitazione. Trenitalia invita i passeggeri a informarsi preventivamente sulle condizioni del servizio prima di recarsi in stazione e, ove possibile, a riprogrammare i propri spostamenti. Le informazioni sui collegamenti attivi saranno disponibili sull’App Trenitalia, nella sezione Infomobilità del sito ufficiale trenitalia.com, attraverso i canali social e il numero verde gratuito 800 89 20 21.

Le ragioni dello sciopero

Lo sciopero del personale del Gruppo FS è legato alle trattative in corso sul rinnovo del contratto collettivo nazionale. Da mesi, sindacati e azienda stanno discutendo sulle condizioni di lavoro, in particolare su provvedimenti per la sicurezza e miglioramenti salariali. Nonostante alcuni passi avanti, la protesta si è resa necessaria per far pressione sulle negoziazioni ancora aperte.

Servizi garantiti

Durante lo sciopero, Trenitalia garantirà un numero minimo di servizi essenziali, in conformità con la Legge 146/1990. I treni in viaggio all’inizio dell’agitazione potranno concludere la corsa solo se arriveranno a destinazione entro un’ora dall’inizio dello sciopero. In caso contrario, i convogli si fermeranno alla stazione precedente la destinazione finale.

Treni nazionali e regionali

I treni nazionali indicati nella tabella di Trenitalia verranno garantiti anche durante lo sciopero. Questa procedura si applica per scioperi di durata non superiore a 24 ore e indetti nei giorni festivi o prefestivi. Per quanto riguarda il trasporto regionale, i servizi essenziali saranno garantiti durante le fasce orarie di maggiore affluenza, ovvero dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 nei giorni feriali.

Come richiedere il rimborso

I passeggeri che subiscono disagi a causa dello sciopero possono richiedere un rimborso. Per i treni Intercity e Frecce, è possibile richiedere il rimborso fino all’orario di partenza del treno. Per i treni regionali, il rimborso è disponibile fino alle 24 ore del giorno precedente lo sciopero. Alternativamente, i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio senza costi aggiuntivi. Ulteriori informazioni sono disponibili tramite l’app Trenitalia, il sito ufficiale o il numero verde gratuito 800 89 20 21.