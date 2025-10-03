L’Italia si ferma oggi, venerdì 3 ottobre, per uno sciopero generale indetto da Cgil e Usb in segno di protesta contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. L’iniziativa, però, è stata giudicata illegittima dal Garante degli scioperi a causa della mancanza di preavviso. Nonostante ciò, la mobilitazione ha trovato ampio sostegno in tutto il Paese, con manifestazioni di piazza e oltre 100 cortei organizzati in numerose città. Alla base della protesta non solo la solidarietà internazionale verso Gaza, ma anche la richiesta di un impegno più deciso del Governo italiano nella difesa dei connazionali coinvolti.

Trasporti e servizi bloccati

I maggiori disagi si sono registrati nei trasporti: lo sciopero ferroviario ha interessato la fascia oraria fino alle 21, con alcune corse garantite a livello nazionale e servizi minimi nei trasporti regionali. A Milano, le linee della metropolitana non sono assicurate tra le 8.45 e le 15 e dopo le 18, mentre a Roma l’Atac ha garantito il servizio solo nelle fasce protette. Bloccati anche bus, tram, taxi e autostrade. Aerei e porti hanno subito interruzioni con riduzioni dei voli e sospensione delle attività marittime. Non sono mancate ricadute su scuole e sanità, segnalate in diverse regioni.

Proteste, politica e tensioni in piazza

Il clima si è acceso ulteriormente con le parole del vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha ammonito i sindacati e annunciato possibili contromisure nel caso di violenze. A Roma nella serata di ieri, circa 50mila manifestanti si sono radunati al Colosseo, accusando il Governo Meloni di non aver protetto adeguatamente gli italiani presenti nella Flotilla. Momenti di tensione si sono verificati in altre città: a Bologna si sono registrati scontri, mentre a Torino un gruppo di incappucciati ha devastato le Officine Grandi Riparazioni, in vista della presenza di Ursula von der Leyen, John Elkann e Jeff Bezos.