Sciopero trasporti lunedì 9 settembre, stop per bus e metro: a rischio anche i treni

Con la fine delle ferie estive, riprendono le attività lavorative e scolastiche, ma anche le mobilitazioni sindacali. Il settore dei trasporti si prepara a una serie di scioperi che potrebbero causare gravi disagi a partire da questo fine settimana.

Scioperi in programma

Il personale del gruppo FS Italiane sciopererà a livello nazionale dalle 3 di domenica 8 settembre alle 2 di lunedì 9 settembre. Si prevede una forte riduzione dei servizi ferroviari durante queste ore. Sabato 7 settembre, scioperano i lavoratori iscritti alla Fit Cisl e all’Ugl, con possibili disagi per i voli nazionali e internazionali della compagnia Ita Airways.

Lunedì 9 settembre è previsto uno sciopero di 8 ore a livello nazionale, dalle 9:00 alle 17:00, indetto da sindacati come Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal. Lo sciopero riguarda bus, tram e metropolitane in varie città, con interruzioni del servizio durante queste ore. Le fasce di garanzia, in cui il servizio sarà assicurato, variano a seconda delle città.

Motivazioni dello sciopero: I sindacati chiedono il rinnovo del contratto per gli autoferrotranvieri e miglioramenti nelle condizioni di lavoro, inclusi adeguamenti salariali e maggiori misure di sicurezza. Denunciano inoltre le carenze del sistema di trasporto pubblico locale, aggravate da insufficienti investimenti.

Città colpite