È previsto per l’11 e il 12 giugno un nuovo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che interesserà numerose imprese del settore. La mobilitazione coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, oltre ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti.

Lo stop inizierà alle 3:00 di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando alle 2:00 di venerdì 12 giugno. Durante questo periodo sono attesi ritardi e cancellazioni su diverse tratte, con inevitabili disagi per i viaggiatori in tutta Italia.

Fasce garantite e rimborsi per i viaggiatori

Come previsto dalla normativa sugli scioperi, saranno comunque attive alcune fasce di garanzia. Per i treni regionali il servizio sarà assicurato dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, mentre negli altri orari potrebbero verificarsi interruzioni o riduzioni delle corse.

Per i treni a lunga percorrenza e alta velocità, i passeggeri dovranno consultare le liste dei servizi garantiti sui siti ufficiali di Trenitalia e Italo. È inoltre previsto il rimborso integrale per Frecce e Intercity fino all’orario di partenza, mentre per i regionali la richiesta deve essere effettuata entro la mezzanotte del giorno precedente lo sciopero.

Le motivazioni della protesta sindacale

La mobilitazione è stata proclamata unitariamente dalle principali sigle sindacali del settore ferroviario, tra cui Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti.

Alla base dello sciopero c’è lo scontro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulle modalità di affidamento dei servizi Intercity. I sindacati contestano la scelta di suddividere le gare in tre lotti distinti, ritenendola penalizzante per la qualità del servizio, e chiedono invece un lotto unico nazionale per garantire maggiore coesione e continuità operativa.