Secondo le prime indiscrezioni, sarebbero una dozzina i calciatori indagati nell’inchiesta della Procura di Milano su un giro di scommesse clandestine, che non riguarderebbe partite di calcio. Tra i nomi figurano Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Weston McKennie, Raoul Bellanova, Ángel Di María e Nicolò Zaniolo.

Gli atleti sono sospettati di aver scommesso su piattaforme illegali di giochi e poker online, non autorizzate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e di averle anche promosse tra colleghi. Nelle carte dell’indagine secondo le agenzie compaiono anche Alessandro Florenzi, Mattia Perin, Samuele Ricci e Leandro Paredes.

Secondo l’accusa, Fagioli e Tonali, oltre a scommettere abitualmente, agivano come “collettori di scommettitori”, ricevendo bonus e agevolazioni sui debiti di gioco.

Le indagini hanno rivelato un meccanismo usato per saldare i debiti: i calciatori effettuavano bonifici a una gioielleria, simulando l’acquisto di Rolex e altri orologi di lusso. In realtà, gli oggetti restavano in negozio, mentre i pagamenti apparivano regolari grazie a fatture emesse per finte vendite.