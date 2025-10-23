Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un bambino di 7 anni nella serata di ieri, 22 ottobre, lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo dell’Emilia. Erano circa le 21 quando, per cause ancora da accertare, si è verificato un violento scontro frontale tra due automobili. A bordo di una Volkswagen Corrado viaggiavano il piccolo e il padre, 34 anni, mentre l’altra vettura coinvolta era una Renault Clio condotta da un giovane di 20 anni.

I soccorsi e le indagini

L’impatto è stato devastante: per il bambino non c’è stato nulla da fare, mentre entrambi gli adulti sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lazzaro di Savena, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni, il piccolo era seduto sul sedile posteriore al momento dell’impatto. Le indagini dovranno chiarire le cause dell’incidente e le eventuali responsabilità.