Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita la scorsa notte su via Cristoforo Colombo, sulla carreggiata centrale in direzione Ostia, poco dopo via di Mezzocammino. Il minorenne era al volante di una micro-car Ligier quando si è scontrato con una Toyota Yaris guidata da un uomo di 53 anni. Nell’impatto è rimasto ferito un amico della vittima, trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, l’Ares 118 e i vigili del fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Accertamenti e bilancio stradale a Roma

Il conducente della Toyota è stato trasportato in ospedale e sottoposto ai test di rito. Le due auto sono state sequestrate e saranno esaminate con perizie tecniche per ricostruire la dinamica dell’incidente. Con questa tragedia, il bilancio delle vittime della strada a Roma nel 2026 sale a 22, senza contare le persone decedute in provincia nello stesso periodo. Le autorità invitano alla prudenza sulle strade, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità dell’ennesimo incidente mortale.