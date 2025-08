Una donna di 59 anni è morta lo scorso giovedì notte in un incendio scoppiato intorno alle 4.30 nel suo appartamento in via Benedetto Secondo, a Locate Triulzi, nel Milanese. Il corpo della vittima è stato trovato dalle squadre dei Vigili del fuoco di Milano, arrivate sul posto con cinque mezzi. Tuttavia, i soccorritori non hanno potuto che constatarne il decesso. La donna viveva da sola in casa e al momento non è ancora noto il motivo che ha provocato le fiamme. All’inizio lo stabile è stato fatto evacuare, ma già nel venerdì successivo le famiglie sono rientrate nei rispettivi appartamenti.