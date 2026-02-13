Una vicenda agghiacciante arriva da Aillevillers-et-Lyaumont, piccola località della Borgogna, in Francia. Una donna di 50 anni avrebbe nascosto i suoi due neonati nel freezer, dopo aver tenuto segrete le gravidanze anche al marito. I piccoli sarebbero stati partoriti in casa tra il 2011 e il 2018. La vicenda sarebbe rimasta sconosciuta se il marito non avesse contattato le autorità, insospettito da alcuni eventi. Le indagini hanno subito concentrato i sospetti sulla padrona di casa, scomparsa a dicembre e rintracciata giovedì a Boulogne-Billancourt, sobborgo occidentale di Parigi, dove è stata arrestata.

Ammissione e indagini

Dopo l’arresto, la donna ha ammesso di aver partorito in casa e di aver nascosto le gravidanze a tutti, compreso il marito. I piccoli sarebbero nati tra il 2011 e il 2018, ma le cause della morte non sono ancora note. “Venerdì prossimo si terrà l’autopsia sui corpi dei neonati per fare chiarezza sulle circostanze che hanno portato ai decessi”, spiegano le autorità. Attualmente la cinquantenne è detenuta in carcere con l’accusa di duplice omicidio di minori di età inferiore a 15 anni. Il marito ha dichiarato di “essere completamente all’oscuro di queste gravidanze ed essere profondamente sconcertato”, secondo la Procura titolare delle indagini.

La reazione della comunità

La macabra scoperta ha sconvolto la comunità locale. I vicini descrivono la donna come una “persona molto riservata” che “viveva in città da più di 20 anni ma non lavorava qui”, secondo quanto riportato da Le Dauphiné. Madre di nove figli nati da due relazioni, la scoperta dei neonati morti nel freezer ha gettato un’ombra sulla piccola cittadina di Aillevillers-et-Lyaumont, lasciando sgomenti residenti e autorità locali.