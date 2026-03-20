Si è concluso con una condanna a nove mesi di reclusione, con pena sospesa, il processo di primo grado nei confronti di una donna veneziana accusata di stalking e diffamazione ai danni di una consigliera comunale della Bassa Bresciana. Il tribunale di Brescia ha stabilito anche l’obbligo, per l’imputata, di frequentare un corso per la gestione della rabbia, oltre al pagamento di una provvisionale di 3mila euro alla vittima.

La vicenda ha avuto origine circa due anni fa, quando la donna, insospettita dalle frequenti trasferte lavorative del marito, un broker assicurativo, ha deciso di affidarsi a un investigatore privato. Le indagini hanno confermato i sospetti, evidenziando una frequentazione tra l’uomo e la consigliera comunale. Da quel momento, secondo l’accusa, la scoperta avrebbe scatenato una reazione ossessiva e persecutoria.

Minacce, social e processo

Per mesi la consigliera sarebbe stata bersagliata da continue telefonate e messaggi, anche durante la notte e sul luogo di lavoro. Gli attacchi non si sarebbero fermati alla sfera privata: insulti e minacce sarebbero apparsi anche sui canali social ufficiali del Comune, con un impatto diretto sull’attività pubblica della vittima.

La situazione è poi degenerata ulteriormente quando la donna si è presentata sotto casa della consigliera, affiggendo una foto del marito insieme alla famiglia, accompagnata dalla frase “hai rovinato una famiglia”. Nonostante un ammonimento formale del questore di Brescia, i comportamenti molesti sarebbero continuati fino alla denuncia.

Durante il processo è stato ascoltato anche il marito dell’imputata, che ha cercato di minimizzare la relazione, parlando di una semplice amicizia. Una versione che non ha convinto i giudici, portando alla condanna definitiva in primo grado.