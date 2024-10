Un uomo scopre la moglie al letto con l’amante e finisce per essere condannato per estorsione, dopo aver accettato denaro come risarcimento per il tradimento.

Scopre il tradimento e viene accusato di estorsione

Lu, un uomo di 33 anni dello Shandong, nella Cina orientale, inizia a notare che la moglie impiega troppo tempo per accompagnare la figlia a scuola. Un giorno, sospettando un tradimento, decide di seguirla fino a un albergo della zona. Fatta irruzione nella stanza, Lu vede la moglie al letto con un uomo completamente nudo. Spinto dalla rabbia, Lu si avventa sull’amante e lo picchia. Poco dopo, però, Lu riceve dall’uomo un’offerta singolare: 25mila yuan (circa 3mila euro) come risarcimento per essere andato a letto con sua moglie. Una somma che l’amante può pagare in comode rate.

Durante la procedura di divorzio, però, Lu rimane sconvolto nell’apprendere che l’amante ha presentato una denuncia contro di lui accusandolo di estorsione.

La battaglia legale

Un tribunale distrettuale ha condannato Lu a sei mesi di prigione per aver ricattato l’amante della moglie e averlo costretto a pagare un risarcimento finanziario. Dopo diversi ricorsi, l’uomo è stato scagionato da tutte le accuse. La Corte ha stabilito che le azioni dell’amante violavano l’ordine pubblico, le buone consuetudini e gli standard morali, giustificando, infine, le azioni di Lu.

Ancora oggi, Lu crede che questa particolare macchinazione economica sia stata opera proprio di sua moglie, che secondo lui voleva ottenere un vantaggio nell’accesa battaglia legale per l’affidamento della loro giovane figlia.