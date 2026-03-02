A Riolo Terme, in provincia di Ravenna, un 16enne ha accoltellato uno studente di 19 anni. I fatti sono avvenuti sabato 28 febbraio, intorno alle 8, su un autobus partito da Faenza. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 16enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe minacciato lo studente forse per motivi legati all’uso di stupefacenti. Poi lo ha colpito alla coscia con un coltello. L’aggressore è quindi fuggito mentre il giovane ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale di Faenza dove è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni.

Carabinieri aggrediti

Sull’autobus, carico di ragazzi diretti a scuola, l’autista ha mantenuto la calma dopo l’aggressione avvisando immediatamente i carabinieri, evitando in questo modo il panico tra i passeggeri. Il 16enne, dopo essere fuggito una volta giunto a destinazione a Riolo Terme, è stato rintracciato poco dopo: il coltello, di cui si era disfatto, è stato recuperato in un cassonetto. Il minore è stato denunciato per lesioni aggravate e affidato a una comunità su disposizione della Procura per i Minorenni di Bologna.

I carabinieri hanno poi provveduto alla perquisizione dell’abitazione del 16enne. Nel corso della perquisizione domiciliare i genitori del ragazzo hanno mostrato insofferenza proferendo frasi ingiuriose nei confronti dei militari. I carabinieri sono stati perfino aggrediti con calci, pugni e spintoni. Per la coppia è quindi scattato l’arresto con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.