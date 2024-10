Sei morti e 37 persone in ospedale lottano per la vita in ospedale in Thailandia. Hanno bevuto un liquore alcolico naturale finto “rotgut” comprato alle bancarelle in una località turistica alla moda.

Un numero impressionante di vittime è stato sottoposto a ventilazione artificiale, mentre più di due dozzine necessitano di dialisi renale.

Isabel Shaw scrive sul Sun che già sei persone sono morte e decine di altre stanno lottando per la vita dopo aver bevuto alcolici “scarsi”, arricchiti con sostanze chimiche tossiche, in una località turistica molto gettonata della Thailandia.

Liquore comprato per strada a Bangkok

Si dice che le vittime abbiano acquistato il chiaro di luna , termine che definisce alcolici fatti in casa, addizionato di metanolo e isopropanolo dalle bancarelle di strada di Bangkok, in Thailandia .

Poco dopo, cominciarono a soffrire di vertigini, difficoltà respiratorie e vomito, sintomi rivelatori di avvelenamento da alcol .

Almeno sei persone sono morte dopo aver consumato la bevanda, riporta il Bangkok Post .

Morti e malati di tutte le età

Oltre a ciò, almeno 37 persone di età compresa tra 22 e 69 anni sono state tenute in vita in ospedale .

Secondo il ministro della sanità pubblica Somsak Thepsutin, quindici dei feriti sono stati attaccati ai respiratori per aiutarli a respirare, 22 hanno dovuto sottoporsi a dialisi renale e 21 avevano la vista offuscata .

Le autorità hanno individuato la fonte del “rotgut” nella casa di una donna di nome Phatrasa, nel distretto di Saphan Sung della capitale thailandese.

“Rotgut” è un soprannome spesso utilizzato per descrivere alcolici di pessima qualità, in genere riferiti a liquori economici, forti e potenzialmente nocivi.

Phatrasa sosteneva che lei e la sua famiglia avevano venduto liquori alle erbe per decenni senza alcun problema, utilizzando una ricetta sviluppata dal suo defunto padre.

Ha affermato che la ricetta utilizzava solo ingredienti naturali e non conteneva alcol metilico.

Intervenuta in una conferenza stampa della polizia, ha dichiarato di essere “molto dispiaciuta” e di “non aver avuto intenzione di uccidere nessuno”.

Ha spiegato: “Un anno fa ho assunto due uomini, che erano fratelli, per preparare per me il whisky di riso. Il sapore dei liquori era normale

“I lotti che preparavano avevano un sapore normale, quindi ho continuato a ordinarli.

“Tuttavia, la settimana scorsa i miei clienti mi hanno segnalato che il sapore del liquore era cambiato.

Liquore dal sapore leggero e frizzante

“Hanno detto che aveva un sapore più leggero e frizzante e sembrava avere un contenuto alcolico inferiore.

“Ho chiamato i fratelli per chiedere se avevano cambiato gli ingredienti, ma si sono rifiutati di dirmelo, dicendo solo che li avevano migliorati.

“Quando ho assaggiato l’ultima partita di liquore, ho avuto un po’ di diarrea, ma non era grave.

“Più tardi ho scoperto che qualcuno era morto per averlo bevuto e sono rimasto molto scioccato.

“Non potevo credere che potesse accadere. Non capivo come potesse accadere perché lo facevo da molto tempo.

“Mi sentivo in colpa e dispiaciuto. Non volevo uccidere nessuno. Voglio aiutare le vittime perché uno dei deceduti era mio amico.”

Due fratelli arrestati per i morti

La polizia ha dichiarato di aver arrestato anche i fratelli Surasak Insam, 46 anni, e Surachai Insam, 44 anni, che avrebbero ammesso di aver diluito il chiaro di luna con alcol etilico “per ridurne il contenuto alcolico”.

Tuttavia, hanno affermato di non avere idea di come il lotto venduto a Phatrasa contenesse alcol metilico.

Il generale di polizia Kiatikul Sonthinen, comandante della Divisione Tre dell’Ufficio di Polizia Metropolitana, ha dichiarato: “Phatrasa sarà accusato di aver causato per negligenza la morte e gravi lesioni ad altre persone e di aver violato l’Excise Act producendo e vendendo alcolici senza autorizzazione”.

La polizia stava inoltre indagando sul proprietario di una fabbrica nella provincia di Samut Prakan, che avrebbe venduto una grande quantità di prodotti chimici ai fratelli Insam.

L’amministrazione metropolitana di Bangkok ha invitato chiunque abbia consumato alcol clandestino in uno dei 18 locali indicati a consultare immediatamente un medico, senza temere di essere arrestato.

Il metanolo, noto anche come alcol metilico, è un tipo semplice di alcol utilizzato come solvente industriale, antigelo e carburante.

È altamente tossico se ingerito, inalato o assorbito attraverso la pelle.