Quando prontezza di riflessi e conoscenza delle tecniche di primo soccorso fanno la differenza. Grazie a questi due elementi fondamentali, Matteo Albani, vigile del fuoco volontario di Lecco, ha salvato la vita a una bambina di due anni. Il 24 gennaio scorso, mentre si trovava fuori servizio presso il distaccamento di Merate, ha sentito le grida disperate di una madre e ha subito compreso che si trattava di un’emergenza.

Le manovre di primo soccorso

Senza esitare, Albani è intervenuto e ha trovato la bambina in arresto respiratorio a causa di un’ostruzione da catarro. Con lucidità e rapidità, ha eseguito le manovre di primo soccorso apprese durante i corsi di formazione, riuscendo a liberarle le vie respiratorie e a salvarle la vita.

L’arrivo dell’ambulanza ha confermato la gravità della situazione: il saturimetro della piccola segnava 55, un valore critico che avrebbe potuto portare a un tragico epilogo senza il tempestivo intervento di Albani.

Il riconoscimento ufficiale

Il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco, Antonio Giulio Durante, ha elogiato pubblicamente il volontario, sottolineando non solo il suo coraggio e la sua professionalità, ma anche l’importanza della formazione continua. “Questo episodio dimostra il valore della preparazione costante e dell’addestramento nelle tecniche di primo soccorso, fondamentali per tutti i vigili del fuoco volontari”, ha dichiarato Durante, esprimendo gratitudine per l’eccezionale gesto di Albani.