A Verona, un giovane senzatetto poco più che ventenne ha rischiato la vita dopo aver cercato riparo dal freddo in un cassonetto per la raccolta della plastica. Durante la notte, si è addormentato nel contenitore, ignaro del pericolo che lo attendeva. Alle prime luci dell’alba, intorno alle 7, il ragazzo è stato accidentalmente raccolto dal compattatore dei rifiuti durante il giro della nettezza urbana nella zona Stazione – Porta Nuova.

Una tragedia scongiurata

Trasportato nella discarica dell’Amia, il giovane è stato scaraventato nella montagna di plastica accumulata per il trattamento. Per fortuna, il compattatore non lo ha schiacciato e, pochi istanti prima di finire nel tritarifiuti, il ragazzo si è svegliato in preda al panico. Nonostante il drammatico incidente, ha riportato solo un polso rotto e alcune contusioni.

I due netturbini che si trovavano sul compattatore sono stati i primi a notare il giovane in difficoltà. “Ci siamo subito preoccupati di soccorrerlo,” hanno raccontato ai loro superiori. Dopo aver tranquillizzato il ragazzo, che non parla italiano, hanno chiamato i soccorsi, nonostante lui avesse espresso il desiderio di non recarsi in ospedale. Il giovane è stato comunque accompagnato per accertamenti medici.