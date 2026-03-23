Una notte di violenza si è consumata il 15 marzo in piazzale Elsa Morante, nel quartiere Laurentino-Fonte Ostiense, alla periferia sud di Roma. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione al 112 che indicava una persona aggredita nella zona Ostiense. All’arrivo degli agenti, un uomo di 34 anni, di origine brasiliana, appariva visibilmente scosso e con gravi ferite al volto. Immediatamente soccorso e affidato al personale sanitario, il 34enne ha raccontato quanto accaduto, descrivendo una notte di terrore all’interno di una roulotte parcheggiata poco distante. Le condizioni della vittima si sono rivelate più critiche di quanto inizialmente ipotizzato, evidenziando la brutalità dell’aggressione.

La violenza nella roulotte

Secondo la ricostruzione fornita agli investigatori, l’aggressore, un uomo di 50 anni, avrebbe minacciato la vittima con un coltello costringendola a salire nella roulotte. All’interno, la violenza è degenerata: calci, pugni e colpi con oggetti come bastone e seghetto, oltre a violenze sessuali. L’incubo sarebbe durato ore, con il 34enne trattenuto contro la sua volontà nello spazio ristretto della roulotte. L’aggressore sarebbe stato inoltre sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aggravando ulteriormente la gravità dei fatti.

Arresto e provvedimenti

Data la gravità dei reati e i precedenti dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, gli agenti hanno proceduto al fermo. Il 50enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli e il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, ha convalidato il provvedimento. Oltre alla custodia cautelare, è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima, per tutelarne la sicurezza e consentire le indagini in corso.