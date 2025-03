Sette cuccioli di cane maremmano sono stati abbandonati in un secchio della spazzatura a Manfredonia, in provincia di Foggia. La segnalazione è arrivata a una volontaria, che ha sollecitato altri volontari locali a metterle gli animali in salvo. I cuccioli sono stati curati, portati in canile, dove sono pronti per essere adottati. “Purtroppo in alcune zone del sud i casi sono sempre più frequenti”, racconta a La Stampa la volontaria che ha ricevuto la segnalazione. “Molti pastori li usano per curare il gregge – aggiunge – A volte capita che i padroni non li sterilizzino e di conseguenza si riproducono tantissime volte. Il risultato è che i pastori non riescono più a tenere tutti quei cuccioli e capita che li abbandonino”.