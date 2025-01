Una settimana di notizie da Blitzquotidiano e altre fonti. La trovate su Cronacaoggi.com, notizie dall’Italia e dal mondo scelte per voi da Marco Benedetto. Una sintesi dei fatti a nostro giudizio più importanti, da leggere comodamente sul vostro telefonino, scorrendo in verticale dal link accluso o in laterale come le pagine di un libro con il Pdf. Una settimana di notizie: scontro tra poteri dello Stato: Governo vs Magistratura, contrapposizione che non aiuta.

Caso Almasri, Piantedosi: “E’ stato espulso perché pericoloso”

Magistrati in rivolta, silenzio dei partiti, ma nel ‘22 dal Pd dissero “riforma ineludibile”

Matteo Salvini: “I magistrati che protestano ormai sono la minoranza”

Voto Anm, la destra di Magistratura indipendente è prima. Ma insieme le due liste di sinistra la superano

Da Trump ad Almasri, dalle accise alla Fornero. Forse abbiamo il governo meno sovranista e più pro austerity di sempre

Pd nella bufera, Franceschini, inventore della Schlein, la scarica: niente campo largo, attaccare divisi per unirsi dopo le elezioni.