A Milano si registra l’ennesimo atto di antisemitismo contro la senatrice Liliana Segre, simbolo degli orrori del nazismo e della persecuzione degli ebrei. Il murale realizzato dall’artista contemporaneo aleXsandro Palombo, sui muri della caserma in via Michele Amari, è stato rovinato e sfregiato con scritte e simboli.

Svastiche e scritte sul murale

Sul murale, dove figurano anche altri simboli della shoah come Edith Bruck e Sami Modiano, sono apparsi alcuni segni, tra cui la stella di David seguita dal segno uguale e una grande svastica. L’opera di Palombo, inoltre, è stata imbrattata con la scritta “Israeliani Nazi”.

Nel murale appare anche Papa Francesco, con un cartello che denuncia il diffondersi dell’antisemitismo. Anche il suo volto è stato sfregiato e cancellato, così come la scritta “anti-semitism is everywhere”. Proprio oggi la senatrice Liliana Segre, a 80 anni dalla Liberazione di Milano, aveva preso parte a una cerimonia, per ricordare il contributo della Guardia di finanza, al Memoriale della Shoah.