Si era arrampicato sino al quarto piano di un palazzo nel quartiere Sant’Elia a Cagliari, ma ha perso l’equilibrio, è caduto ed morto sul colpo. La vittima è un cittadino tedesco residente in Svizzera, Georg Pfaffenroth, di 32 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Avevano litigato e lei lo aveva allontanato dalla sua abitazione

L’uomo si è arrampicato sulla grondaia del palazzo per raggiungere la casa della fidanzata. E secondo quanto riporta La Nuova Sardegna, i due non andavano d’accordo: la scorsa notte avevano litigato e la ragazza lo aveva messo alla porta. Il 32enne non si è arreso e dopo gli inutili tentativi di farsi riaprire la porta è sceso al piano terra e ha tentato di arrampicarsi fino al quarto piano. È però scivolato e cadendo a terra è morto sul colpo.