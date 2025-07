Dopo quattro giorni di ricerche, quello che si temeva è accaduto. Si è suicidata la studentessa ucraina diciottenne, Mariia Buhaiova, di cui non si avevano più notizie dal pomeriggio di venerdì scorso dopo che si era allontanata dal villaggio turistico di Carovigno in cui stava concludendo uno stage nell’ambito di un progetto europeo concordato con la sua università, a Bratislava.

Mariia Buhaiova si è impiccata ad un albero

La ragazza si è impiccata ad un albero. Una delle telecamere del lido dell’Aeronautica che si trova lì vicino l’aveva inquadrata mentre imboccava la strada sterrata che porta all’area dove ha scelto di morire.

Ma le ricerche, condotte nei giorni scorsi anche nella zona, non erano arrivate ad individuare il corpo che si trovava in un posto poco visibile. Le condizioni del corpo fanno pensare che la 18enne si sia uccisa il giorno stesso della scomparsa. Sulle ragioni di quanto accaduto ancora non ci sono certezze.

La giovane è stata descritta da chi l’aveva conosciuta sul lavoro come tranquilla e riservata. Anche molto introversa, visto che mentre gli altri ragazzi che come lei stavano facendo stage in strutture della zona facevano gruppo e spesso si vedevano anche la sera oltre il lavoro, lei tendeva a restare da sola.

Lo stage non si era trasformato in un contratto di lavoro

Mariia si era allontanata dal villaggio poco dopo che le era stato comunicato che il periodo di stage, che si sarebbe concluso domenica, non sarebbe stato tramutato in un contratto per un periodo di lavoro. Forse lei lo sperava e qualcuno ha ipotizzato che fosse rimasta molto delusa per questa notizia.

Quali che siano le ragioni, quando è uscita dal villaggio la ragazza aveva probabilmente già deciso cosa fare: in camera ha lasciato effetti personali tra cui documenti di identità e soldi e numeri di telefono annotati su un foglio. Indosso le è stato trovato un cellulare che è stato sequestrato dai carabinieri.

La famiglia è stata avvisata dell’accaduto e tramite il consolato si sta cercando di accelerare il più possibile il viaggio dei genitori che dovrebbero arrivare nelle prossime ore.

Il corpo è stato trovato in una zona di campagna a ridosso della statale 379, a nemmeno mezz’ora di cammino dal villaggio Meditur dove la ragazza stava facendo lo stage universitario. A quanto si è appreso la giovane avrebbe utilizzato un lenzuolo appeso ad un ulivo.

La mamma della ragazza è stata avvertita e dovrebbe arrivare in Puglia nelle prossime ore. Ieri pomeriggio alle 16.30 si sarebbe dovuta svolgere a Brindisi una nuova riunione in prefettura che è stata annullata poco prima su richiesta delle forze dell’ordine evidentemente quando il corpo era stato appena ritrovato.