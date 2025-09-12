Un uomo di 53 anni, residente in provincia di Napoli, ha indossato una falsa divisa di un’agenzia di spedizioni e si è presentato presso un’azienda orafa veneta per ritirare un pacco contenente monili in oro per un valore di circa 135mila euro. Il suo arrivo era stato anticipato alla segreteria della ditta da alcuni complici, in via di identificazione, i quali, probabilmente con una intrusione nei sistemi informatici, erano riusciti ad intercettare la corrispondenza con i veri destinatari della merce.

Tuttavia, il piano del finto corriere è andato in fumo, perché è stato fermato dai carabinieri a San Zenone degli Ezzelini (Treviso) mentre, indossando la falsa divisa, stava per ritirare la merce. Nel furgone utilizzato dal malvivente è stato trovato un borsone contenente altre divise riconducibili a diverse agenzie di spedizioni, e timbri contraffatti.