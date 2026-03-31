I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di aver tentato di sequestrare un bambino di 8 anni, spacciandosi per il padre, negli spogliatoi di un centro sportivo di Osio Sotto, in provincia di Bergamo, al termine di un allenamento. Sarebbe stato il bambino stesso ad avvisare l’istruttore che quell’uomo non era suo padre. In quel momento il 30enne, che è incensurato, avrebbe cercato di allontanarsi. L’uomo è stato però bloccato dai genitori degli altri bambini che erano arrivati al centro per prelevare i propri figli alla fine della lezione.