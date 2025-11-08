Si schianta a terra con il suo velivolo che prende fuoco, morto sul colpo il pilota 66enne
Un velivolo ultraleggero decollato nella tarda mattinata di oggi dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, nel Ferrarese, si è schiantato in un terreno agricolo, prendendo fuoco. A bordo del velivolo c’era solamente il pilota che è morto sul colpo. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. La vittima si è schiantata dopo circa 20-30 minuti dalla partenza. Il mezzo ha preso fuoco nell’impatto e per lui non c’è stato scampo. Sul posto, non lontano dall’ospedale di Cona, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire quanto accaduto.