Un velivolo ultraleggero decollato nella tarda mattinata di oggi dal piccolo aeroporto Prati Vecchi di Aguscello, nel Ferrarese, si è schiantato in un terreno agricolo, prendendo fuoco. A bordo del velivolo c’era solamente il pilota che è morto sul colpo. Le cause e la dinamica dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità. La vittima si è schiantata dopo circa 20-30 minuti dalla partenza. Il mezzo ha preso fuoco nell’impatto e per lui non c’è stato scampo. Sul posto, non lontano dall’ospedale di Cona, si sono immediatamente recati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire quanto accaduto.