Un ragazzo di 17 anni di Bolgare (Bergamo) è morto ieri sera in un incidente a Palazzolo sull’Oglio, in provincia di Brescia. In sella alla sua moto, si è schiantato contro la sbarra metallica che delimita il parcheggio di una macelleria. L’impatto per il giovane è stato violentissimo: il 17enne avrebbe perso il controllo del mezzo, dopo aver superato il semaforo all’incrocio tra via Matteotti e via San Rocco, in direzione di via Brescia. A seguirlo c’era un amico, che ha assistito alla scena e ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo e un’automedica, ma per il motocislista non c’è stato nulla da fare.