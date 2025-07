Un pomeriggio di svago a Mirabilandia si è trasformato in un incubo per una ragazza di 14 anni. L’adolescente, in visita al parco divertimenti con i genitori martedì 1° luglio, ha accusato un malore dopo aver fatto un giro sull’Ispeed, una delle attrazioni più adrenaliniche del parco, nota per l’accelerazione da 0 a 100 km/h in pochi secondi. L’attrazione è riservata ai visitatori sopra i 12 anni e la ragazza, quindi, rientrava nei parametri per poter accedervi. Al termine della corsa, però, ha iniziato a sentirsi male. I soccorsi sono stati immediati: lei e la famiglia sono stati accompagnati all’ambulatorio del parco per una prima valutazione medica.

Durante la visita, le condizioni della giovane si sono aggravate, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso, partito dal vicino centro di Ravenna. La quattordicenne è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata ricoverata in serata con prognosi riservata. Al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute. I medici si stanno occupando di capire le cause precise del malore per poter intervenire con le cure più appropriate.

Verifiche sul rispetto delle norme: nessuna irregolarità riscontrata

Come previsto in questi casi, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Milano Marittima, allertati dal personale del 118. I militari hanno effettuato accertamenti e sopralluoghi per verificare eventuali responsabilità o irregolarità. Dai controlli non sono emersi elementi di rilevanza penale, né mancanze nelle misure di sicurezza. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla segnaletica informativa relativa alle controindicazioni mediche per l’uso dell’attrazione, risultata chiara e ben visibile.

La direzione di Mirabilandia, per ora, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Tuttavia, tutte le normative in materia di sicurezza sembrano essere state rispettate. L’episodio, pur drammatico, appare quindi come un evento isolato, non legato a negligenze da parte del parco.