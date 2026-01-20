Si è spogliato e ha iniziato a masturbarsi davanti a una ragazza che stava percorrendo una pista ciclabile. È successo nel pomeriggio di lunedì 19 gennaio sull’alzaia del canale Villoresi tra Villanova e Nerviano, nell’hinterland nord-ovest di Milano. La donna stava camminando in direzione nord quando, poco prima del ponte sulla strada provinciale 109, ha notato un uomo che si toccava nelle parti intime, in un luogo spesso anche frequentato da giovanissimi.

Il fatto è stato segnalato ai carabinieri, che ora stanno indagando. Il “maniaco” rischia una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, un reato per cui è prevista una sanzione amministrativa da 5mila fino a 30mila euro, e la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se – come prevede l’articolo 527 del nostro codice penale.