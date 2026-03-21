Immaginate di svegliarvi e scoprire di avere la pelle completamente blu, come un personaggio di Avatar o dei puffi. È successo a Tommy Lynch, 42enne residente nel Derbyshire, in Inghilterra. Terrorizzato, l’uomo ha temuto di essere cianotico o affetto da una malattia rara e si è precipitato al pronto soccorso del Queen’s Hospital di Burton-upon-Trent.

“Tutti in sala d’attesa mi fissavano come se avessero visto un fantasma”, ha raccontato Lynch, ricordando lo stupore dei presenti. Il personale medico, preoccupato da possibili problemi respiratori o patologie del sangue, ha subito predisposto ossigeno e una squadra di dieci medici per monitorare i suoi parametri vitali.

La corsa in ospedale

Dopo una notte passata nel suo casale a Castle Gresley, Lynch si è svegliato con la pelle blu scuro. Spaventato dall’insolita trasformazione, un amico lo ha convinto a recarsi al pronto soccorso. La vicenda risale allo scorso novembre, ma è diventata virale solo di recente, quando l’uomo ha pubblicato sui social le foto e raccontato tutto ai media britannici. L’arrivo in ospedale ha attirato immediatamente l’attenzione del personale e degli altri pazienti, creando una scena quasi surreale.

Mistero risolto

Il mistero è stato chiarito con un gesto semplice: un’infermiera ha passato un tampone imbevuto di disinfettante sul braccio di Lynch, che è diventato subito blu. La causa era un set di nuove lenzuola blu scuro da 40 sterline, il cui colorante, complice il calore corporeo, si era trasferito sulla pelle durante la notte. “Ero mortificato – ha detto Lynch -, ma i medici mi hanno detto che li avevo fatti ridere di gusto”.

Dopo una settimana di bagni continui, il suo colorito è tornato normale, con una lezione chiara: “Lavate sempre le lenzuola nuove prima di usarle. A meno che non vogliate saltare la fila al pronto soccorso”.