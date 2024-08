Si tuffa nel lago di Favogna e muore a 82enne: la tragedia davanti alla moglie

Una persona di 82 anni è morta davanti dopo essersi tuffata in acqua nel lago di Favogna, che si trova un altipiano sopra Magrè sulla Strada del Vino, in Alto Adige.

Si tuffa nel lago di Favogna e muore

L’allarme è scattato alle 17,52 di ieri, mercoledì 21 agosto. I bagnanti presenti, e la moglie, non hanno visto riemergere l’uomo. Sono immediatamente scattati i soccorsi: in azione sono entrati i Vigili del Fuoco con i sommozzatori ed un elicottero che ha pattugliato la zona dall’alto. Le ricerche – segnalano i pompieri volontari – sono proseguite per circa tre ore, fino al ritrovamento del corpo in serata. Sono intervenuti i nuclei sommozzatori, il soccorso acquatico, i volontari di Magrè, Favogna, Cortaccia, Egna, la Croce bianca e le forze dell’ordine.

Chi era la vittima

A perdere la vita tra le acque è stato Ugo De Bonis. Originario di San Candido, l’82enne ha dedicato una vita all’insegnamento e allo sport. Era noto anche per una sua recente antologia poetica che raccoglieva settant’anni di scritti, dal 1950 al 2020. La tragedia è avvenuta davanti alla moglie.