Dramma all’alba a Pordenone, dove un ragazzo di 16 anni è stato soccorso in condizioni gravissime dopo un abuso massiccio di alcol. L’adolescente avrebbe dovuto entrare a scuola, ma già nelle prime ore del mattino avrebbe iniziato a bere vodka e grappa, arrivando a uno stato di intossicazione tale da perdere conoscenza prima ancora del suono della campanella.

Il giovane è stato trovato in uno stato di incoscienza profonda, incapace di reagire agli stimoli e con una ridotta risposta fisica. La situazione ha fatto temere da subito il peggio, tanto che si è reso necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

I soccorsi e il ricovero

Il ragazzo era arrivato in città dalla provincia con la corriera, già in evidente difficoltà. Nonostante ciò, si sarebbe fermato in un bar per bere ancora, peggiorando ulteriormente il proprio stato. Poco dopo si è accasciato davanti a un esercizio commerciale.

Per proteggerlo dal freddo del mattino, i titolari del negozio lo hanno fatto entrare all’interno del locale, dove è stato poi preso in carico dai sanitari del 118. Intorno alle 7 è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche per un coma etilico. I medici sono intervenuti tempestivamente e, pur trattandosi di un quadro clinico serio, il ragazzo dovrebbe riprendersi, anche se i tempi restano incerti.

I genitori sono stati subito avvisati: il padre ha raggiunto per primo l’ospedale, seguito poco dopo dalla madre. Restano ora molti interrogativi: dove il 16enne abbia acquistato l’alcol e cosa lo abbia spinto a un consumo così eccessivo in un normale giorno scolastico.