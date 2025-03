Una tragedia si è consumata la scorsa notte a Genova, nel quartiere di Sestri Ponente, in via Galliano. Un ragazzo di 29 anni si è cosparso di liquido infiammabile e si è dato fuoco nella sua stanza, probabilmente con l’intento di togliersi la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la madre del giovane ha cercato disperatamente di fermarlo. Non appena il figlio si è barricato nella sua camera, la donna ha chiamato i soccorsi, ma purtroppo non è riuscita a evitare la tragedia.

I soccorsi e il dramma della madre

Nonostante i tentativi della madre, le fiamme si sono rapidamente propagate all’interno dell’appartamento. L’incendio ha invaso l’edificio, mettendo a rischio anche le altre famiglie che abitano nella palazzina. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a spegnere l’incendio e ad evacuare le 14 famiglie che vivevano nel palazzo.

Purtroppo, il giovane di 29 anni è morto a causa delle gravi ustioni riportate. La madre, che ha cercato di salvarlo, è rimasta gravemente ferita e attualmente è ricoverata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Inoltre, altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo all’ospedale di Villa Scassi per le ferite riportate a causa dell’incendio.