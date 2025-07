Tragedia questa mattina a Milano, nel quartiere Corvetto. Intorno alle 8.30 un uomo di 44 anni si è lanciato nel vuoto da un edificio in via Scheiwiller, morendo sul colpo. Quando le volanti della questura sono entrate nell’appartamento da cui l’uomo si era gettato, hanno fatto una macabra scoperta: sul pavimento c’era il corpo della madre, una donna di 73 anni, priva di vita e con evidenti ferite da arma da taglio.

L’ipotesi principale degli inquirenti è quella di un omicidio-suicidio. Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Scientifica, il medico legale e gli agenti per i rilievi. Le indagini sono in corso per chiarire con precisione la dinamica e i motivi del gesto estremo.