Un 24enne di origine marocchina, residente nella bergamasca e in passato a Modena, è stato perquisito dalla Digos su disposizione della Dda di Bologna, nell’ambito di un’indagine per istigazione a delinquere tramite strumenti telematici. Sul suo profilo Facebook, seguito da circa 5.000 persone, aveva pubblicato diversi reel di propaganda jihadista, con canti e immagini che esaltavano le gesta di miliziani dello Stato Islamico e attentatori suicidi. Tra i contenuti, un post del 9 dicembre 2023 ritraeva una tastiera di computer, un Corano e un’effige dell’ISIS, accompagnati da frasi in arabo che condannavano il mondo occidentale, ritenuto corrotto e ipocrita, esaltando invece i valori islamici. Già nel settembre 2022 aveva condiviso un testamento spirituale, chiedendo ad Allah il perdono e l’accesso al paradiso. Aveva inoltre impostato restrizioni sulla privacy dei suoi account. Sono in corso accertamenti sul contenuto del telefono sequestrato.