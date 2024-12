Siria dopo la caduta di Assad. I ribelli siriani sono entrati domenica a Damasco senza opposizione, rovesciando il presidente Bashar al-Assad e ponendo fine a quasi sei decenni di governo ferreo della sua famiglia, dopo un’avanzata lampo che ha invertito il corso di una guerra civile durata 13 anni.

Secondo i media statali russi e due funzionari iraniani, il presidente siriano Bashar al-Assad è arrivato in Russia dopo essere fuggito dal suo paese: si tratta di una caduta sbalorditiva per il dittatore di lunga data che ha perso il potere a causa di una rapidissima offensiva dei ribelli che hanno preso il controllo di Damasco domenica.

In uno dei territori più importanti in Medio Oriente da generazioni, la caduta del governo di Assad ha spazzato via un bastione da cui Iran e Russia esercitavano influenza nel mondo arabo. Mosca ha dato asilo a lui e alla sua famiglia, scrivono Maya Gebeily e Timour Azhari di Reuters.

Il suo improvviso rovesciamento, per mano di una rivolta sostenuta dalla Turchia con radici nell’Islam sunnita jihadista, limita la capacità dell’Iran di distribuire armi ai suoi alleati e potrebbe costare alla Russia la sua base navale nel Mediterraneo. Potrebbe anche spianare la strada a milioni di rifugiati sparsi per più di un decennio nei campi in Turchia, Libano e Giordania per tornare finalmente a casa.

La Siria esulta

Per i siriani, ha segnato la fine improvvisa e inaspettata di una guerra che era rimasta nel gelo per anni, con centinaia di migliaia di morti, città ridotte in polvere, un’economia svuotata dalle sanzioni globali e apparentemente nessuna soluzione in vista.

“Quante persone sono state sfollate in tutto il mondo? Quante persone vivevano in tende? Quante sono annegate in mare?” ha detto il comandante ribelle Abu Mohammed al-Golani a una folla immensa nella moschea medievale degli Omayyadi nel centro di Damasco, riferendosi ai rifugiati annegati nel tentativo di raggiungere l’Europa.

“Una nuova storia, fratelli miei, si sta scrivendo nell’intera regione dopo questa grande vittoria”, ha detto. Ci vorrebbe un duro lavoro per costruire una nuova Siria che, ha detto, sarebbe “un faro per la nazione islamica”.

Lo stato di polizia di Assad, noto fin da quando suo padre prese il potere negli anni ’60 come uno dei più duri del Medio Oriente, con centinaia di migliaia di prigionieri politici nei suoi gulag, si è sciolto da un giorno all’altro.

Liberati i detenuti

I detenuti sconcertati ed euforici uscirono dalle prigioni dopo che i ribelli fecero saltare le serrature delle loro celle. Le famiglie riunite piansero e si lamentarono di gioia. I prigionieri appena liberati vennero filmati all’alba mentre correvano per le strade di Damasco tenendo alzate le dita di entrambe le mani per mostrare quanti anni avevano trascorso in prigione. “Abbiamo rovesciato il regime!” urlò una voce e un prigioniero urlò e saltò dalla gioia.

Mentre il sole tramontava a Damasco per la prima volta senza Assad, le strade che portavano alla città erano per lo più deserte, a parte le motociclette che trasportavano uomini armati e i veicoli dei ribelli ricoperti di fango marroncino come mimetizzazione.

Si potevano vedere alcuni uomini saccheggiare un centro commerciale sulla strada tra la capitale e il confine libanese, infilando merci in sacchetti di plastica o in pick-up. I numerosi posti di blocco che costeggiavano la strada per Damasco erano vuoti. I manifesti di Assad erano stati strappati all’altezza degli occhi. Un camion militare siriano in fiamme era parcheggiato in diagonale sulla strada che usciva dalla città.

Secondo due fonti di sicurezza, una densa colonna di fumo nero si è alzata dal quartiere di Mazzeh, dove in precedenza gli attacchi israeliani avevano preso di mira le strutture di sicurezza dello Stato siriano.

Per tutta la sera, in tutta la città si udirono degli spari intermittenti, in apparente segno di festa.

Negozi e ristoranti hanno chiuso presto in linea con il coprifuoco imposto dai ribelli. Poco prima che entrasse in vigore, si potevano vedere persone che tornavano a casa a passo svelto con pile di pane.

In precedenza, i ribelli avevano dichiarato di essere entrati nella capitale senza alcun segno di schieramento dell’esercito. Migliaia di persone in auto e a piedi si sono radunate in una piazza principale di Damasco, agitando le mani e cantando “Libertà”.

Sono state viste persone camminare all’interno del palazzo presidenziale di Al-Rawda, con alcuni che uscivano trasportando mobili dall’interno. Una motocicletta era parcheggiata sul pavimento in parquet finemente posato di una sala dorata.

“