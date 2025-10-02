“È sprovvisto di un autentico fondamento normativo” il diritto del lavoratore senza green pass a svolgere la prestazione lavorativa in modalità smart working. Lo ha stabilito il Tar del Lazio respingendo il ricorso del 2021 presentato da Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego). Al centro della contestazione c’era il decreto legge che nel 2021 aveva introdotto l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro per alcune categorie di personale pubblico, nonché tutti i provvedimenti conseguenti, comprese le linee guida per la loro applicazione.

Lavoro in presenza e discrezionalità del datore di lavoro

Il Tar ha sottolineato che il Dpcm di settembre 2021 aveva stabilito che a partire dal 15 ottobre 2021 la prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche dovesse svolgersi “in presenza”. I giudici hanno evidenziato che tale disposizione rappresenta una manifestazione dell’ampia discrezionalità del datore di lavoro pubblico e del suo potere di organizzazione degli uffici, e non può essere considerata manifestamente irrazionale o illogica. Inoltre, l’imposizione del lavoro in presenza per tutti i lavoratori non costituisce discriminazione, ma riflette la normale modalità di svolgimento della prestazione prima della pandemia.

Obbligo vaccinale e certificazioni verdi

Altro punto discusso era l’eventuale obbligo vaccinale. Per il Tar, gli atti impugnati non introducevano un obbligo vaccinale surrettizio. Le certificazioni verdi Covid-19 potevano essere ottenute anche in caso di guarigione da Covid-19 o dopo un test antigenico rapido o molecolare. La normativa prevedeva inoltre esenzioni per chi fosse non vaccinabile per motivi medici certificati secondo le linee guida del Ministero della Salute. In sintesi, il Tar ha confermato che non esiste un diritto al lavoro in smart working senza green pass e che le disposizioni normative e organizzative sono state legittimamente applicate.