Negli ultimi giorni a Roma sono state arrestate 14 persone per furto aggravato dai Carabinieri nell’ambito dei controlli intensificati in occasione delle festività Pasquali. Lungo la linea A della metropolitana, nelle ultime ore, otto persone sono state arrestate in flagranza mentre cercavano di sottrarre portafogli e smartphone da borse e tasche dei turisti, approfittando della confusione all’ingresso dei treni e della rapida chiusura delle porte. Altre sei persone sono state arrestate tra le vie del centro storico, in particolare in via del Teatro Marcello, piazza Trevi, piazza Santa Maria Liberatrice, e all’interno di esercizi commerciali. Tutte le vittime di furto hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Il gioco delle “Tre Campanelle”

Sempre nel corso dei controlli, i Carabinieri in via dei Fori Imperiali e in zona Pincio hanno denunciato in totale 13 persone alla Procura della Repubblica, per il reato di truffa aggravata, perpetrata ai danni di turisti, attraverso il cosiddetto gioco delle “Tre Campanelle”. Le indagini hanno permesso di accertare che alcuni di loro si fingevano scommettitori che simulavano vincite facili per attrarre le vittime in inganno. I militari li hanno colti in flagranza, procedendo al sequestro di tappetini, campanelle, palline di spugna e di 300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. A loro carico è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sono state elevate sanzioni amministrative pari a 100 euro ciascuno.