Stava vivendo un’esperienza che per molti studenti rappresenta un traguardo ambito: un periodo di Erasmus all’estero per completare il proprio percorso universitario. Emma Carratelli, 24 anni, originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, si trovava a Cordoba, in Spagna, per frequentare il quarto anno di Medicina Veterinaria. Aveva scelto l’unico ateneo dell’Andalusia a offrire il corso previsto dal suo piano di studi alla Federico II di Napoli, con l’obiettivo di arricchire la propria formazione e crescere professionalmente.

Proprio nella città spagnola, però, il suo cuore ha improvvisamente smesso di battere. La giovane è morta in un ospedale di Cordoba, dove era stata ricoverata nel reparto di cardiologia. Secondo quanto emerso finora, non soffriva di patologie pregresse, ma le cause del decesso non sono ancora state rese note. Una tragedia improvvisa che ha lasciato sgomenti familiari, amici e colleghi, spezzando un percorso di studio e di vita che sembrava appena all’inizio.

Il cordoglio dell’Università

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità accademica della Federico II di Napoli. Gli studenti e l’intero Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, insieme alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, hanno espresso il loro dolore in un messaggio pubblicato sui social, dichiarando di apprendere con “profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma”.

Il ricordo affidato alle parole dei colleghi è carico di emozione: “Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud”, l’ospedale veterinario universitario didattico. “La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti – conclude il post social -. Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo”.

Anche il rettore e l’intera comunità federiciana hanno espresso in una nota “profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordoba”, stringendosi alla famiglia e agli amici “in un sincero e commosso abbraccio”.