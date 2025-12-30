Negli ultimi giorni ci sono stati degli arresti ad esponenti del mondo Pro-Pal. Le accuse sono pesanti dato che si parla di aver inviato svariate migliaia di euro ad Hamas. Se le accuse verranno confermate si tratta di una vera e propria rete di appoggio ad Hamas che sarebbe stata guidata, in questi anni, da Mohamed Hannoun, un architetto palestinese di 63 anni attualmente presidente dell’Associazione palestinesi in Italia.

Il processo non si è ancora celebrato. E non tutti i pro-Pal sono pro-Hamas

Come sempre il condizionale è d’obbligo dato che, malgrado ci siano delle accuse sostenute anche da corpose intercettazioni telefoniche, il processo ancora non si è celebrato.

Il punto però non è questo.

La cosa più grave che sta avvenendo è il collegamento tra l’essere pro-Pal e l’essere pro-Hamas. Su questo tema ci sta ricamando tutta la destra al governo che, pur di attaccare la sinistra, fa di tutta l’erba un fascio. E lo fanno i giornali di destra tra cui La Verità in primis.

Bisognerebbe essere un po’ meno interessati a speculare sui fatti. Non si può accusare tutto il movimento pro-Pal di essere pro-Hamas e non si può accusare un politico che magari ha incontrato Hannoun qualche minuto a qualche evento di essere vicino alle posizioni di quest’ultimo.

In Italia, e in generale nella politica moderna, ogni episodio è buono per diventare un attacco a qualcuno: l’avversario politico, qualche minoranza, qualche personaggio noto che magari è contro il governo di turno.

Ma qualcuno ha mai pensato alle conseguenze del delegittimare l’avversario con accuse così pesanti? E se qualche filo-Israele decidesse di compiere un atto estremo a discapito di qualche pro-Pal (ovviamente il discorso vale anche a parti inverse). Se accadesse con chi ce la prenderemmo?

Un ultimo appunto: per noi giornalisti esiste la deontologia. Siamo sicuri che i giornali che lanciano accuse a politici, gruppi di sostegno o quant’altro, senza avere delle prove concrete, in questo caso della vicinanza dei soggetti interessati con Hamas, la stia rispettando?