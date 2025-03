Forse il colpo era stato organizzato con la precisione di un orologio rotto, tutto “scientifico” come avrebbe detto il Gassman dei “Soliti ignoti”. E infatti: due uomini in fuga e uno finito in manette. Siamo a Desio, in Brianza: nella notte tra venerdì e sabato scorsi una banda di tre malviventi ha puntato un obiettivo che evidentemente considerava alla sua portata: un’agenzia di pompe funebri. I tre hanno fatto irruzione e hanno raccattato tutto quello c’era, tra cui le chiavi di tre mezzi.

Si sono impossessati di un carro per il trasporto defunti, non sapendo però che all’interno dell’edificio era attivo un moderno sistema di telecamere che inevitabilmente hanno ripreso i ladri in azione. A quel punto sono arrivate la forze dell’ordine e i tre si sono dati alla fuga. In due sono riusciti a far perdere le loro tracce e ora sono braccati. Un terzo invece è stato arrestato subito. Addosso gli hanno trovano anche un po’ di cocaina. Il carro funebre alla fine non sono riusciti a portarlo via. In mano ai banditi è invece rimasto un foglio con una cinquantina di marche da bollo dal valore di sedici euro l’una. Magro bottino, con i morti comunque non si scherza.