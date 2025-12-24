“Sono sola e non mangio da tre giorni”. Questo il grido d’allarme di una signora di 90 anni, che ha raggiunto i carabinieri, mobilitatisi in suo soccorso. La storia arriva da Cannobio, una località sulla sponda piemontese del Lago Maggiore nel Verbano-Cusio-Ossola. L’allarme è scattato quando l’anziana ha parlato della propria situazione per telefono a una parente abitante a Milano.

Dal comando dell’Arma riferiscono che, per quanto non versasse in una situazione di emergenza di tipo igienico o sanitario, l’anziana era “in evidente stato di fragilità, bisognosa di assistenza ma anche di ascolto e di presenza”. La novantenne è stata portata nell’ospedale di Verbania per accertamenti. Nel frattempo i carabinieri sono riusciti a contattare i figli, residenti all’estero, concordando con loro la necessità di trovare una soluzione per garantire l’assistenza necessaria.