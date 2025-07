A Milano torna la paura per la legionella. Le acque di un edificio di edilizia residenziale pubblica in via Rizzoli, nella periferia nord-est della città, sarebbero state contaminate dal batterio Legionella pneumophila. Secondo quanto riferito dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Marco Cagnolati, la malattia avrebbe già provocato la morte di un uomo di 91 anni, mentre altre tre persone risultano ricoverate. I residenti dello stabile, già da tempo, segnalavano anomalie come acqua torbida, maleodorante o assente, in particolare ai piani alti. Già nel 2017 si era verificato un episodio simile nello stesso edificio.

MM interviene ma monta la polemica politica

MM, la società che gestisce le case popolari per conto del Comune di Milano, ha attivato i protocolli previsti per casi di sospetta contaminazione. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell’Ats, la società ha precauzionalmente sospeso la fornitura di acqua calda e avviato i prelievi per le analisi. Contestualmente, è stata eseguita una nuova disinfezione dell’impianto idrico. MM ha dichiarato che nell’ultimo controllo, svolto ad aprile, non erano state riscontrate tracce di legionella, e che l’impianto era stato disinfettato come da calendario semestrale. Ma per Cagnolati e altri esponenti politici, come la consigliera della Lega Silvia Sardone, non basta: serve maggiore trasparenza e una strategia straordinaria di controllo in tutti gli stabili limitrofi.

Cos’è la legionella e come si può prevenire

La legionella è un batterio che causa la legionellosi, nota anche come “malattia del legionario”, un’infezione polmonare spesso grave. Non si trasmette da persona a persona, ma tramite inalazione di microgocce di acqua contaminata, come quelle generate da docce, condizionatori o umidificatori. I sintomi più comuni sono febbre alta, brividi, tosse secca o grassa, e il trattamento avviene con antibiotici specifici. La prevenzione passa da una corretta manutenzione e disinfezione di impianti idrici e sistemi di ventilazione, soprattutto in ambienti collettivi o fragili, come gli stabili popolari.