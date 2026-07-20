Un adolescente di 13 anni è morto nella notte a Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, durante i festeggiamenti per la vittoria della nazionale di calcio nella finale dei Mondiali. Lo ha annunciato il Comune della città.

A Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale

“Il Comune di Ciudad Rodrigo esprime il proprio cordoglio e porge le condoglianze per la morte del ragazzo di 13 anni (…) Quella che avrebbe dovuto essere una celebrazione della vittoria della Nazionale spagnola ai Mondiali di calcio si è trasformata in una tragedia”, ha scritto il Comune sulla propria pagina Facebook, augurando una pronta guarigione “agli altri feriti”.

Secondo i media spagnoli, il ragazzo è morto nel crollo di una fontana su cui si erano arrampicati diversi spettatori.