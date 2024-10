In una tranquilla mattina nella cittadina di San Casciano Val di Pesa, situata nella provincia di Firenze, un tragico evento ha scosso la comunità locale. Un giovane di 22 anni ha sparato e ucciso una donna all’interno del suo negozio di alimentari. La vittima, identificata come Laura Frosecchi, 59 anni, era la zia del ragazzo. Laura gestiva un negozio di alimentari nella frazione di Chiesanuova.

L’allarme è stato dato da alcuni vicini, che hanno udito distintamente i colpi d’arma da fuoco provenire dal negozio. Un cliente, entrato poco dopo, ha trovato il corpo della donna senza vita e ha immediatamente avvertito le autorità. I Carabinieri del Nucleo Investigativo e la Sezione Investigazioni Scientifiche sono intervenuti sul posto per condurre i rilievi e raccogliere prove.

La fuga e l’arresto

Il giovane, arrestato, si era barricato in casa sua, vicino al luogo dell’omicidio. I carabinieri stanno cercando di capire come il giovane si fosse procurato la pistola dato che non risulterebbe avere alcuna arma regolarmente denunciata.

Le testimonianze e i dettagli

Le motivazioni che hanno portato il giovane a compiere questo gesto sono ancora sconosciute. Secondo alcuni abitanti della zona, si sono uditi più colpi di arma da fuoco provenire dal negozio. Un testimone ha riferito che nelle settimane precedenti il 22enne si era fermato a chiedergli se volesse accompagnarlo nel bosco per provare una pistola. Questo dettaglio, sebbene inquietante, potrebbe fornire agli inquirenti ulteriori indizi sulla premeditazione del gesto.

Il ragazzo, che in passato ha lavorato come operaio agricolo in una fattoria locale, è ora ricercato dalle forze dell’ordine. La sua fuga ha sollevato preoccupazioni tra gli abitanti, che sperano in una rapida cattura del giovane.