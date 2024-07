Spara sulla festa di laurea sul terrazzo di fronte e ferisce quattro studenti: denunciato, si toglie la vita

Nella serata di venerdì 19 luglio, a Padova, un gruppo di studenti universitari stava festeggiando la laurea di un compagno in via Savonarola, nel pieno centro storico. Durante la festa, si sono uditi spari provenienti da un palazzo di fronte, e si è scoperto che un 75enne residente lì stava cercando di zittire i festeggiamenti usando un fucile da caccia. I carabinieri di Padova hanno rapidamente individuato il responsabile, già noto alle forze dell’ordine per la sua intolleranza ai rumori.

Gli spari durante la festa

Gli studenti, di età compresa tra i 21 e i 26 anni, si trovavano sul terrazzino esterno quando sono iniziati gli spari. Solo dopo aver visto sangue per terra e danni al papiro appeso per la laurea, hanno capito che qualcuno aveva sparato contro di loro. Quattro giovani sono stati lievemente feriti e trasportati all’ospedale di Padova per le cure del caso. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno identificato e raggiunto il sospettato nella sua abitazione. L’uomo stava cercando di occultare l’arma e possedeva diverse cartucce, alcune delle quali esplose.

Anziano denunciato si suicida

L’anziano, dopo essere stato denunciato, ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal terrazzo di casa. Sul posto sono intervenute le volanti, la squadra mobile e la polizia scientifica della questura di Padova.