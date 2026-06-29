In Germania, diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia ai confini con Amburgo, dove secondo la polizia si registrano cinque vittime. Lo riportano l’agenzia Dpa e diversi media tedeschi, tra cui Bild e Ntv.

Le prime informazioni

Sono due i sospettati fermati dalle forze dell’ordine dopo la sparatoria avvenuta nel centro della città. Secondo la Dpa, le vittime sono tutte persone adulte. Il bilancio resta ancora provvisorio: oltre ai cinque morti, la polizia segnala anche diversi feriti, senza tuttavia fornire numeri definitivi.

Il fatto è avvenuto intorno alle 13.15 nel centro storico, nei pressi della Dankerstrasse, una zona che le autorità hanno invitato a evitare mentre proseguono i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza. L’intervento delle forze dell’ordine è stato massiccio, come confermato anche dalla centrale di Lüneburg attraverso i canali social.

Restano ancora da chiarire la dinamica e il movente della sparatoria. Secondo alcune ricostruzioni dei media tedeschi, l’episodio potrebbe essere avvenuto all’interno o nelle immediate vicinanze di un centro giovanile della città, ma la circostanza non è stata ancora confermata ufficialmente.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.