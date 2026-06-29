Dal palco di Milano Marittima, in occasione della giornata conclusiva dell’evento “Nexus” organizzato dalla Lega Giovani, Matteo Salvini ha lanciato una clamorosa provocazione in vista delle elezioni amministrative del 2027.

Durante un’intervista sul palco con Giuseppe Cruciani, il leader del Carroccio ha ribaltato i ruoli chiedendo direttamente alla platea: “Come lo vedete Cruciani sindaco di Milano?”. L’anno scorso proprio il giornalista aveva pubblicato, per poi rimuoverlo nel giro di breve tempo, un post sulla propria pagina Instagram in cui annunciava la personale discesa in campo per Palazzo Marino. Il messaggio, affiancato da un fotomontaggio, recitava: “La sinistra è travolta dai suoi errori, la destra non sa che fare. Ci vuole ordine e decoro. Avanti tutta”.

Lo scontro con Vannacci e il no ad alleanze future

Il clima si è fatto decisamente più teso quando si è toccato il tema dei rapporti con l’ex generale Roberto Vannacci e il suo movimento “Futuro Nazionale”, che gli ultimi sondaggi danno davanti alla Lega. Salvini ha sbarrato la strada in modo netto a un’imminente alleanza: “Ad oggi evidentemente no. Ma per lui: ha votato contro la fiducia a questo governo, ha votato contro il piano casa. Se ci ritiene dei falliti adesso, non penso cambierà idea tra un anno”

Il vicepremier ha poi aggiunto sulla fine dei rapporti diretti con l’ex generale: “No, no, mi freghi una volta, ma non mi freghi la seconda volta”. Salvini ha cercato di ridimensionare la frattura legata ai consensi crescenti di Vannacci, parlando apertamente della situazione: “Io non porto rancore, c’è più una delusione umana che politica”.

Gli obiettivi della Lega per il voto del 2027

Nonostante le rilevazioni di Ipsos-Doxa indichino una Lega in affanno, il segretario federale rivendica di non avere ansia da prestazione. Il vicepremier guarda direttamente alle prossime sfide elettorali, sottolineando la sua visione: “Il mio sondaggio è il giorno delle elezioni politiche, quindi autunno 2027”.

Infine, parlando del suo operato e di un eventuale ritorno al Viminale in caso di una nuova vittoria del centrodestra, Salvini ha concluso con una chiara dichiarazione d’intenti sul suo ruolo istituzionale: “Sono a disposizione del mio Governo che trova in me un leale esecutore – È mica facile fare il ministro dell’Interno. A me piace portare a termine le cose, quindi in questa legislatura vado a chiudere tutti i cantieri. Se vinciamo, sì”.