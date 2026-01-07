Una donna di 39 anni, il 18 dicembre scorso si è seduta a tavola al ristorante “L’oca ciuca” di Vigevano in provincia di Pavia. Ha ordinato e consumato diverse pietanze per un valore totale di 70 euro. Al momento di saldare il conto però, la donna se n’è andata senza pagare come se nulla fosse.

Il marito della titolare si è messo ad inseguire la donna che, una volta raggiunta, ha promesso che sarebbe tornata per saldare il conto giustificandosi di aver lasciato il portafoglio a casa. La 39enne tuttavia non si è più presentata ed è scattata la denuncia ai Carabinieri.

I titolari de “L’oca ciuca” hanno fornito ai militari le registrazioni delle videocamere di sorveglianza del locale che hanno permesso di rintracciare la donna che è stata denunciata per insolvenza fraudolenta. A quanto pare avrebbe anche alcuni precedenti.